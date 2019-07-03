В ГИБДД задумались об улучшении правил дорожного движения

В Госавтоинспекции правила дорожного движения проанализируют, а также подумают над их улучшением. Об этом сообщил глава российского ГИБДД Михаил Черников, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции.

Черников отметил, что специально для анализа ПДД будет создана межведомственная рабочая группа. Она пересмотрит существующие правила и при необходимости подготовит рекомендации по их улучшению «на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности».

Ранее о грядущей ревизии правил дорожного движения заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой. Он подчеркнул необходимость пересмотра ПДД, так как даже личный состав МВД испытывает сложности при поиске подпунктов, параграфов и разделов в них.

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