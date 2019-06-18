В России задумались о ревизии правил дорожного движения

Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой рассказал о грядущей ревизии правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул необходимость пересмотра ПДД, так как даже личный состав МВД испытывает сложности при поиске подпунктов, параграфов и разделов в них. «Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» ― отметил Горовой. Что конкретно будут пересматривать, он не уточнил.

Кроме того, замминистра ведомства заявил, что МВД будет участвовать в подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) по концепции, представленной правительством России. Горовой уточнил, что КоАП будет служить двум основным задачам: оптимизации работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защите интересов участников административного делопроизводства.

10 июня правительство России опубликовало 30-страничную концепцию нового КоАП. Изменения хотят произвести из-за того, что действующий кодекс был опубликован 17 лет назад и требуется анализ практики его применения. Новая концепция была подготовлена по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева.

В ней представлено сокращение числа видов административных правонарушений и реформа подходов к назначению наказаний. Среди изменений планируется разделение правонарушений на категории по их характеру и степени общественной вредности, введение сроков давности привлечения к ответственности и максимально допустимых штрафов. Срок давности привлечения к ответственности по КоАП будет не больше двух лет, то есть меньше минимального срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вступление нового кодекса в силу планируется с 1 января 2021 года.

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