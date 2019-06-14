На российских дорогах разрешат разгоняться

Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит по заказу Росавтодора ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 километров в час. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, владельцы автомагистралей получат право самостоятельно поднимать скоростной лимит. Для этого дорога должна не иметь очагов аварийности (не более трех аварий на километровом отрезке) и глубокой колеи. В настоящее время подходящие участки дорог имеются на принадлежащих «Автодору» трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»).

На сегодняшний день максимально разрешенная скорость на российских дорогах — 110 километров в час для легковых автомобилей и мотоциклов на автомагистралях. По утверждению главы ГИБДД Михаила Черникова, превышение на 20-40 километров в час является одним из самых массовых нарушений ПДД.

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