У погибшей при обрушении стены в Приморье остались двое детей

У женщины, погибшей при обрушении стены в пятиэтажном доме в приморском поселке Новонежино, остались два ребенка. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко, передает РИА Новости.

По словам Кожемяко, один ребенок учится в шестом классе, второй — в техникуме. Сейчас решается вопрос, куда направить детей.

Кожемяко добавил, что одного из жильцов направили в больницу с ограничениями по состоянию здоровья.

Взрыв в жилом доме в Новонежино произошел в ночь на 15 октября, из-за этого обрушилась стена. При обрушении погибла женщина и пострадала девочка. Ребенок получил ушиб мягких тканей, ее жизни ничего не угрожает. В результате взрыва обрушились потолок, стена и лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. Из третьего подъезда самостоятельно эвакуировались 19 человек. Большинство жильцов пострадавшего подъезда отказались от временного размещения в поселковом клубе и остались ночевать у соседей.

Предварительной причиной взрыва назвали неисправность водонагревателя в соседней квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

15 сентября, стало известно о взрыве в одной из многоэтажек Красноярска. В результате произошедшего деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда. Позднее задержали предполагаемого виновника происшествия — им оказался местный житель, который хотел прочистить мусоропровод. Для этого он вылил в ствол мусоропровода ведро бензина и бросил в него зажженную спичку, из-за чего произошел взрыв.

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