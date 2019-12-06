Указатели из московского метро распродали

В московском метро на аукционе продали старые указатели, которые висели на станциях более 20 лет. Об этом сообщает Life, который вел прямую трансляцию мероприятия.

Большинство указателей (лайтбоксов) выставили на продажу по начальной цене 7,5 тысячи рублей. Но за отдельные лоты развернулись нешуточные баталии. Указатель на выход в город со станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии купили за 16,5 тысячи рублей. Лайтбокс со станции «Сокол» Замоскворецкой линии продали за 36,5 тысячи рублей. Рекорд по дороговизне установил двусторонний световой короб «Нет входа» (станция «Арбатская») — 40 тысяч рублей.

Однако эта цена не является рекордом, пишет издание. Летом 2018 года неизвестный приобрел лайтбокс со станции «Охотный Ряд» за 51,5 тысячи рублей.

Ранее депутат Мосгордумы и ректор Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Маргарита Русецкая заявила, что в написании названий станций московского метро необходимо использовать букву «Ё».

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