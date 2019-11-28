Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково

Работы по продлению Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена до аэропорта Внуково будут завершены, предположительно, через три года, в 2022-м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Линия до аэропорта пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» без захода в поселок Внуково — соответствующий план был представлен местным жителям на публичных слушаниях весной 2019-го. На проектирование и строительство нового сегмента ветки метро выделено более 34 миллиардов рублей, отмечает агентство.

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По словам Бочкарева, в настоящее время на участке желтой линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково ведется обустройство стройплощадок. Протяженность участка составит почти 5,5 километра.

В конце мая стало известно, что Московский метрополитен не будут расширять до подмосковных Мытищ, Красногорска и Балашихи. Такое решение приняли министерство транспорта совместно с РЖД, мэрией Москвы и правительством Московской области. Вместо продления линий столичного метро планируется сосредоточиться на развитии проекта Московских центральных диаметров.

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