Московское метро изменит режим работы

Станции Сокольнической линии столичного метрополитена «Библиотека им. Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» 19, 21, 26, 27 и 30 ноября будут открываться на десять минут позже, чем предусмотрено установленным графиком. Об этом сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter.

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Вестибюли указанных станций будут начинать работу в 05:40 вместо 05:30. Необходимость изменения графика обусловлена проведением организационно-учебных мероприятий. При этом поезда со станций будут отправляться в обычное время, уточняется в другом сообщении в Twitter-аккаунте метро.

С 26 октября 2019-го в столице прекращена работа Каховской линии метро. Ветку временно закрыли из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), так называемого Третьего пересадочного контура метро. В ходе работ станции Каховской линии — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую» — реконструируют, переоснастят и впоследствии включат в состав БКЛ.

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