Познер назвал самые привлекательные качества в человеке

Телеведущий Владимир Познер заявил, что для него существует несколько самых привлекательных качеств в человеке, которые он очень ценит. Эти характеристики он назвал во время общения с поклонником. Расшифровка беседы опубликована на сайте «Познер Online».

«Больше всего ценю ум. Вообще, умный человек у меня вызывает всегда… нельзя сказать — симпатию, потому что есть умные очень и плохие люди, но все-таки ум меня завораживает», — отметил журналист. При этом Познер также заметил, что его привлекают мастерство и талант.

Также ведущий подчеркнул, что очень ценит доброту, честность и порядочность. Однако после Познер уточнил, что ум и талант и мастерство для него все-таки являются главными качествами.

Журналист заключил, что эти характеристики одинаково привлекают его не только в мужчинах, но и в женщинах. «Хорошо, ты провел ночь, а дальше как? О чем говорить-то? Поэтому действительно это так», — пояснил он.

Ранее Познер рассказал в интервью журналистке Алене Долецкой, как однажды едва не попал в тюрьму из-за драки. По его словам, это произошло в СССР, когда он учился на первом курсе университета.