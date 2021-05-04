Познер усомнился в духовности американцев

Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал о духовности, перечислил, жители каких стран, по его мнению, обладают этим качеством, а также усомнился в духовности американцев. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».

Отвечая на вопрос о том, действительно ли французы не настолько тонки и чувственны, как кажется на первый взгляд, Познер отметил, что важно определить, что понимать под этими качествами. «Если духовность — это сопереживание, угрызение себя, вечные страдания по поводу всего происходящего вокруг — тогда да, это не о французах», — объяснил журналист.

При этом, по его словам, французская литература от Рабле до Экзюпери обнажает философские и бытовые вопросы, которыми задаются духовные люди. Посчитав литературу отражением духа нации, Познер сделал вывод, что французов можно назвать тонкой и духовной нацией.

При этом жителям некоторых других стран журналист отказал в этих качествах. «Вот американцы не очень духовный народ. Я думаю, потому что они очень молодые и мало страдали. А это необходимое требование духовности. Это меняет содержание нации и ее заботы», — подчеркнул Познер.

Телеведущий добавил, что для определения и понимания духовности важно учитывать и религиозный аспект. В пример он привел скандинавов и финнов. Познер назвал их «не особо духовными народностями» и объяснил это тем, что многие жители этих стран исповедуют протестантизм. «Католицизм — это другое. А уж православие совсем иное», — заключил журналист.

Ранее Познер назвал любимое прозаическое произведение Александра Пушкина, а также заявил, что считает его нерусским писателем. Познер подчеркнул, что для него «нерусскость» писателя заключается в «радостном свете, который излучает мастерство» Пушкина, и в непривычном для русского человека позитиве.