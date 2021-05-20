Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз

В первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» набрали более пяти миллионов просмотров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

«За первый день работы количество просмотров превысило 5 миллионов», — говорится в сообщении.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в восьми российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — и будет сопровождаться интернет-трансляцией в сети. В программе мероприятия предусмотрено более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года, основная задача которой — просветительская работа. Развитие общества инициировал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. «На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нем хорошо помним», — сказал глава государства.