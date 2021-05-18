Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

По данным американского издания, состояние Маска оценивается в 160,6 миллиарда долларов США. Отмечается, что американский предприниматель потерял более трех миллиардов долларов из-за последнего падения акций Tesla. На вторую строчку поднялся совладелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, состояние которого составляет 161,2 миллиарда долларов.

В то же время Forbes считает, что Маск сохраняет за собой вторую позицию в списке богатейших людей мира.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов, самая популярная криптовалюта потеряла в цене более десяти процентов. По информации Bloomberg, это произошло на фоне заявлений Маска. Предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов. Маск ответил одному из пользователей Twitter, который предположил, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее цифровых активов. На этот твит Маск ответил: «В самом деле».