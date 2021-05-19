Курс биткоина обвалился на треть

Биржевой курс биткоина за прошедшие сутки обвалился на треть на фоне решения властей Китая, свидетельствуют данные ресурса Coindesk.

На момент публикации один биткоин стоил 36 846 долларов, что означает падение цены на 15,1 процента за последние 24 часа. Однако в 16:14 цена равнялась 33 919 долларам, что соответствовало снижению на 37,2 процента.

19 мая Народный банк Китая (центробанк страны) обнародовал позицию по правовому статусу криптовалют. Согласно заявлению, любые криптовалюты не могут использоваться на территории страны в качестве платежного средства.

Китай является мировым лидером по объемам майнинга — созданию новых единиц криптовалют в результате выдачи вознаграждения за обработку транзакций в системе блокчейн при помощи специального оборудования, а также по производству оборудования для майнинга.

В связи с этим именно позиция Пекина имеет большое влияние на мировой рынок криптовалют, в то время как их оборот в качестве официального платежного средства до сих пор не легализован во многих странах мира, включая Россию. Народный банк Китая в настоящее время разрабатывает цифровой юань, который должен стать дополнительной формой денег — после наличной и безналичной.

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Еще одним фактором, негативно повлиявшим на стоимость биткоина, стали недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. 17 мая он сказал, что Tesla уже продала или готовится избавиться от своих активов в криптовалютах, общий объем которых оценивался в 1,5 миллиарда долларов.

Такое заявление он сделал не в прямой форме, ответив на пост одного из пользователей Twitter, написавшего, что держатели биткоинов будут разочарованы таким решением Tesla. «В самом деле», — отреагировал Маск. Однако даже такого намека оказалось достаточно рыночным инвесторам, чтобы начать избавляться от биткоинов.

Эти слова противоречили его же более ранним заявлениям. Согласно им, Tesla должна была удерживать уже имевшиеся у нее криптовалюты. При этом компания перестала принимать биткоины в качестве средства оплаты электромобилей, что практиковалось прежде.

Вместе с биткоином обвалился также курс второй по популярности и капитализации криптовалюты в мире — Etherium, чей создатель Виталик Бутерин недавно был признаны самым молодым крипотмиллиардером в мире. Стоимость Etherium на момент публикации равнялась 2605 долларов, что означает падение на 22,5 процента за последние сутки. В 16:14 по московскому времени она равнялась 2089 доллара, что соответствует снижению на 39,6 процента.

Опрошенные Bloomberg аналитики называют случившееся «разрывом биржевого пузыря», отсылая к слишком стремительному росту курса биткоина за последние месяцы. С конца прошлого года до середины апреля он вырос в 3,3 раза — с 19045 долларов. При этом многие финансисты полагают, что случившееся не приведет к краху биткоина и рынка криптовалют в целом. Вместо этого оно может стать сигналом для новых инвесторов о подходящем времени для покупки по низкой цене. Вся история криптовалют, по их словам, неразрывно связана с «впечатляющими взлетами и обескураживающими падениями».

Также обвал криптовалют отразился на стоимости котировок крупнейшей криптобиржи Coinbase, вышедшей на американскую биржу NASDAQ через процедуру IPO в середине апреля. тогда она стала первой криптобиржей, акции которой торгуются в свободном доступе на фондовом рынке. Аналитики связывали успех компании с бумом криптовалют, даже несмотря на то, что бумаги резко подешевели вскоре после начала торгов.

На момент публикации акции Coinbase стоили 223,23 доллара за штуку, а снижение по сравнению с торговой сессией 18 мая составило 16 процентов.