Самый молодой криптомиллиардер мира перестал быть миллиардером

Выходец из России Виталик Бутерин перестал быть самым молодым криптомиллиардером мира. После обвала мирового рынка криптовалют, его состояние сократилось на 40 процентов и теперь недотягивает до миллиарда долларов, констатировал Forbes.

По оценке журнала, сейчас капитал создателя Ethereum составляет 850 миллионов долларов, хотя до этого оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. После обвала крипторынка Ethereum потерял 34 процента и сейчас стоит 2620 долларов за токен, свидетельствуют данные криптобиржи Coinmarketcap.

Ранее в мае курс самой популярной криптовалюты — биткоина — обвалился на треть на фоне решения властей Китая: Народный банк постановил, что любые криптовалюты не могут использоваться на территории страны в качестве платежного средства. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на стоимость биткоина, стали недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он объявил, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.

В результате в среду, 19 мая, монета стоила 33, 9 тысячи долларов. К утру 20 мая цена поднялась до 40,1 тысячи долларов. При том, что на пике в апреле стоимость биткоина превышала 65 тысяч долларов.

Состояние криптовалютных миллиардеров в сумме сократилось на 15,5 миллиарда долларов после обвала криптовалют.