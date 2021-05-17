Создавший Ethereum выходец из России сжег токены на миллиарды долларов

Выходец из России и создатель цифровой валюты Ethereum Виталик Бутерин сжег 90 процентов токенов Shiba Inu, которые хранились на его кошельке. Он отправил их на несуществующий адрес, следует из данных на сайте Etherscan.

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Сжигание токенов — это их уничтожение для уменьшения числа в обращении. Всего самый молодой криптомиллиардер избавился от 410 триллионов токенов на 6,5 миллиарда долларов. Остававшуюся часть он намерен направить на благотворительность. Ранее создатели Shiba перевели основателю Ethereum половину от всех выпущенных монет, чтобы привлечь внимание к своей криптовалюте.

В мае Бутерин пожертвовал более одного миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief на борьбу с коронавирусом в Индии и другим благотворительным организациям.

Виталик Бутерин родился в 1994 году в Коломне, в раннем детстве вместе с родителями перебрался в Канаду. В 2011 году Бутерин основал журнал Bitcoin Magazine, а в 2015-м — запустил собственную блокчейн-платформу Ethereum. По состоянию на май текущего года 27-летний программист стал самым молодым криптомиллиардером в мире, его доход за последний год вырос в 25 раз. На криптовалютном кошельке предпринимателя 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов.