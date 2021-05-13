Создатель Ethereum пожертвовал миллиард долларов на борьбу Индии с COVID-19

Самый молодой и известный криптомиллиардер и создатель цифровой валюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более одного миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief на борьбу с коронавирусом в Индии и другим благотворительным организациям, пишет американский Forbes.

Бутерин перевел индийскому фонду 1,2 миллиарда в валюте Shiba Inu. Кроме того, он провел транзакцию с Ethereum и криптовалютой Dogelon Mars на сумму в 336 миллионов долларов в организацию Methuselah Foundation, которая занимается вопросами продления жизни при помощи регенеративной медицины. Более 13 тысяч Ethereum на 54 миллиона долларов направил организации Givewel, курирующей благотворительные фонды по миру.

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Миллиардер также пожертвовал порядка 441 миллионов долларов в криптовалюте Akita Inu организации Gitcoin, которая работает с технологиями Ethereum, разработчику искусственного интеллекта Machine Intelligence Research (MIRI), создателю модели новых городов Charter Cities Institute.

После всех транзакций Бутерина стоимость цифровой валюты, согласно Coinbase, за последние сутки существенно упала: Shiba Inu — на 36 процентов, Dogelon Mars — на 65 процентов.

Виталик Бутерин родился в 1994 году в Коломне, в раннем детстве вместе с родителями перебрался в Канаду. В 2011 году Бутерин основал журнал Bitcoin Magazine, а в 2015 — запустил собственную блокчейн-платформу Ethereum. По состоянию на май текущего года 27-летний программист стал самым молодым криптомиллиардером в мире, его доход за последний год вырос в 25 раз.