Найдено свидетельство ненадежности криптовалюты

Сбой в сети Solana показал, что даже самые популярные блокчейны могут выйти из строя. Инвесторы считают, что это признак ненадежности криптовалюты и отрасль еще раз подтвердила свою «незрелость», пишет Bloomberg.

Рыночная капитализация криптовалюты Solana превысила 62 миллиарда долларов в начале сентября. За год ее цена выросла примерно на шесть тысяч процентов. Блокчейн Solana считается самым быстрым в мире, а сайт компании гласит, что в ее сети «транзакции никогда не будут остановлены». Многие называли токен лучшей альтернативой Bitcoin и Ethereum, пока его блокчейн не дал сбой 14 сентября — в течение 17 часов сеть не могла обрабатывать транзакции.

«Это [сбой] то, что мы видели снова и снова на рынках криптовалют с тех пор, как они появились, — прокомментировал президент Bitwise Asset Management Тедди Фузаро. — И это действительно отражает то, насколько нова отрасль и что она нуждается в масштабировании». Любая быстрорастущая технология неизбежно сталкивается с ограничением полосы пропускания сервера. Когда разработчики создают новый продукт — будь то приложение, веб-сайт или блокчейн, — они не имеют представления о том, насколько популярным он станет. Иногда технология набирает популярность так быстро, что пользователи буквально «ломают» ее сами. По словам экспертов, недавний сбой — это найденное свидетельство того, что Solana стала жертвой собственного успеха.

Сбои являются обычным явлением во всех цифровых отраслях. Как сообщает Forklog, на прошлой неделе еще один блокчейн — Arbitrum — также перестал обрабатывать транзакции. Крупные биржи, такие как Coinbase и Binance, регулярно сталкиваются с проблемами в работе в моменты высокой активности на криптовалютном рынке. Соучредитель Solana Labs Анатолий Яковенко назвал инцидент «болезнью роста».

Несмотря на маркетинговые заявления о высокой скорости, безопасности и улучшенной производительности цифровых денег и связанных с ними блокчейнов, в конце концов все их системы опираются на числовые коды — и все они потенциально подвержены хакерским атакам и техническим сбоям. «Разработчики (…) могут прогнозировать и готовиться к любым событиям с помощью расширенного моделирования и тестирования, но вы никогда не можете быть уверены на 100 процентов», — заявил Эмин Гюн Сирер, исполнительный директор компании Ava Labs, создавшей блокчейн Avalanche. Поэтому всем криптовалютным инвесторам приходится рисковать — ведь когда с проблемами сталкиваются коды Facebook, пользователи просто не могут публиковать свои фотографии в течение пары часов, а когда ломаются коды блокчейна, на карту поставлены транзакции на миллиарды долларов.