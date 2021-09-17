Крупнейшая в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту

Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет принимать несколько видов криптовалюты в качестве оплаты. Об этом сообщил директор сети Адам Арон в своем Twitter-аккаунте.

«Энтузиасты криптовалюты, вы, наверное, знаете, что кинотеатры AMC будут принимать биткоины к концу 2021 года. Сегодня я могу подтвердить, что, когда мы сделаем это, мы аналогичным образом будем принимать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash», -- написал Адам Арон.

О том, что в кинотеатрах сети можно будет расплатиться наиболее популярной валютой — биткоином, стало известно в августе. Новый вариант оплаты появится до конца этого года. АМС собирается обеспечить все свои кинотеатры необходимыми технологиями для приема криптовалюты. Руководство сети надеется, что оплата цифровыми монетами увеличит продажи в период пандемии коронавируса.

Принимать криптовалюту в качестве оплаты начнет и американские ипотечный кредитор United Wholesale Mortgage (UWM). Клиенты компании смогут оплачивать ипотеку биткоинами к концу 2021 года. Как и сеть кинотеатров AMC, фирма надеется также принимать и другие криптовалюты, включая Ethereum.

Однако эксперты задаются вопросом о жизнеспособности использования криптовалют в ежедневных операциях. «Люди покупают биткоины не для того, чтобы тратить их. Для меня это все еще не очень устоявшаяся валюта в том смысле, что это, скорее, инвестиции в будущее или что-то, что мы, возможно, захотим иметь в будущем», — сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

Первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства, стал Сальвадор. После этого курс самой популярной криптовалюты обвалился, а в стране начались акции протеста. Граждане переживают из-за высокой волатильности биткоина, а также из-за вероятности, что с помощью цифровых монет можно будет совершать мошеннические операции. Правительство Сальвадора пообещало, что сделает использование криптовалюты безопасным и защитит граждан от скачков курса. На момент публикации материала биткоин стоил 47,9 тысячи долларов.