Американцам разрешат платить ипотеку биткоинами

Американский ипотечный кредитор United Wholesale Mortgage (UWM) начнет принимать платежи в биткоинах. Компания разрешит американцам платить ипотеку с помощью цифровой валюты уже в конце 2021 года, сообщает CNBC. Притом фирма также рассматривает Ethereum и другие криптовалюты.

UWM — второй по величине ипотечный кредитор в стране после Quicken — работает исключительно через оптовые каналы, то есть в компании работает целый штат брокеров, которые выступают посредниками между ипотечной компанией и заемщиками. Компания пока не ответила, будет ли она хранить принимаемую криптовалюту или конвертировать ее в обычные деньги.

Помимо ипотеки, владельцы биткоин-кошельков смогут расплачиваться криптовалютой в кино. Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет онлайн-продажу билетов до конца этого года.

На фоне возросшего интереса к децентрализованным цифровых деньгам власти США вводят новые меры по контролю за оборотом виртуальных активов. Лоббисты отрасли пытались внести изменения в налоговое законодательство и отменить общие правила отчетности для криптовалюты, однако изменения не были приняты властями.

В это время российский Центробанк предостерегает от покупки биткоина, называя его финансовой пирамидой. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что покупателей цифровых активов никто не защитит.

