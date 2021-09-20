Цена биткоина рухнула

Стоимость биткоина рухнула более чем на пять процентов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. К моменту подготовки новости цена опускалась до отметки в 45542 доллара за монету, на минимуме за последние сутки она снизилась до 45394 доллара.

При этом, по итогам прошлой недели, самой популярной криптовалюте удалось вырасти на семь процентов и закрепиться на отметке в 48 тысяч долларов. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев в разговоре с РБК предполагал, что курс биткоина в ближайшие дни может удержаться на уровне в 50 тысяч долларов. Поддержку, по его мнению, должны оказать сразу ряд факторов, включая запущенные популярным американским брокером Interactive Brokers торги цифровыми активами и открытие доступа к криптоактивам клиентам PayPal из Великобритании.

Генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд в середине сентября предположила, что за пять лет биткоин вырастет в десять раз, превысив отметку в 500 тысяч долларов. В апреле биткоин стоил почти 65 тысяч долларов, однако в следующие месяцы дешевел — в июне цена опускалась ниже отметки в 30 тысяч долларов. Высокая волатильность криптовалюты считается одним из главных связанных с ней рисков, что отмечают руководители регуляторов по всему миру.

Центральный банк России начал работать с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в пользу криптобирж, сообщил в середине сентября первый зампред регулятора Сергей Швецов. По задумке Центробанка, это должно ограничить возможности эмоциональных покупок криптовалют. В ЦБ напомнили, что сам сектор в настоящее время стал предметом оживленных дискуссий в странах мира, однако вероятно, что «как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль».

