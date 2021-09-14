Конкурент биткоина обвалился из-за поверившего фейку менеджера

Резкий рост и обвал криптовалюты Litecoin произошли из-за того, что PR-менеджер поверил фейковому пресс-релизу. Об этом основатель Litecoin и управляющий директор Litecoin Foundation Чарли Ли рассказал в интервью Bloomberg.

13 сентября появилась информация о том, что крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart начнет принимать к оплате Litecoin, считающийся конкурентом самой популярной криптовалюты биткоина. Новость впервые опубликовали на сайте по размещению корпоративных пресс-релизов GlobeNewswire, затем ее выложили в Twitter Litecoin Foundation — фонда, занимающегося развитием Litecoin. Чарли Ли рассказал, что аккаунт компании не взламывали — менеджер компании по связям с общественностью не проверил подлинность информации и сам опубликовал сообщение.

Поддельная новость о партнерстве привела к резкому подорожанию Litecoin — стоимость криптовалюты выросла 13 сентября на 40 процентов до 240 долларов за штуку. После опровержения сообщения через несколько часов курс Litecoin вернулся к прежним показателям в 177-180 долларов. «Никто с нашей стороны не несет ответственности», — заявил Ли. По данным торгов на 14 сентября, стоимость одного Litecoin составляет 179,2 доллара (подешевел на 0,11 процента по сравнению с открытием торгов).

О том, что Walmart начнет прием Litecoin, Ли узнал утром из интернета. Он уточнил, что между Litecoin и Wallmart не может быть партнерства, поскольку любая компания может начать принимать криптовалюту без предварительных договоренностей.