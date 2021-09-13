Один твит обрушил курс конкурента биткоина

Курс криптовалюты Litecoin резко вырос 13 сентября после сообщения о том, что ее начнет принимать к оплате крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Спустя несколько часов выяснилось, что новость оказалась фейком, и курс криптовалюты обвалился на прежний уровень. По данным торгов криптовалютной биржи Binance, стоимость одного Litecoin составляет 177 долларов.

Сообщение о сотрудничестве Walmart и компании Litecoin Foundation появилось в Twitter Litecoin, после чего курс криптовалюты вырос почти на 40 процентов, до 240 долларов за штуку. Через несколько часов из аккаунта Walmart пропала информация о партнерстве, а представитель компании подтвердил CNBC, что новость не соответствует действительности. Курс криптовалюты, которую считают одним из конкурентов биткоина, обрушился на 25 процентов, до 180 долларов за единицу. За все это время стоимость акций Walmart практически не изменилась.

В середине мая стоимость биткоина впервые за несколько месяцев опустилась ниже отметки в 45 тысяч долларов, потеряв почти 10 процентов, после заявлений основателя компании Tesla Илона Маска. Он намекнул, что Tesla планирует продать или уже продала свои криптоактивы стоимостью 1,5 миллиарда долларов. В начале июня Маск вновь спровоцировал падение самой популярный криптовалюты после упоминания в твите биткоина и эмодзи с разбитым сердцем.

В начале сентября Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин в качестве законного платежного средства, потратив на его покупку почти 26 миллионов долларов. Власти ожидают, что использование криптовалюты придаст мощный импульс экономике.