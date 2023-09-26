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16:21, 26 сентября 2023Экономика

Валюта Афганистана неожиданно стала одной из самых быстрорастущих в мире

Bloomberg: валюта Афганистана неожиданно укрепилась

Фото: Reuters

Афганская национальная валюта неожиданно оказалась одной из самых быстрорастущих в мире, выяснили журналисты Вloomberg, проанализировавшие динамику курса афгани.

По их данным, с начала года он увеличился примерно на 14 процентов, благодаря чему афгани вошел в тройку лидеров по темпам роста вместе с валютами Колумбии и Шри-Ланки. В текущем квартале курс нацвалюты одной из беднейших стран мира прибавил 9 процентов, опередив прирост колумбийского песо на 3 процента.

Среди причин, приведших к росту нацвалюты Афганистана, где к власти два года назад пришло движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), называют миллиарды долларов гуманитарной помощи и растущую торговлю с азиатскими соседями. Помимо этого, влияние оказывают введенный талибами запрет на финансовые операции в долларах и пакистанских рупиях внутри страны и ограничения на вывоз американской валюты за пределы Афганистана.

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Торговля иностранной валютой сейчас в основном идет через менял, которых местные жители называют саррафами. Они выставляют палатки на рынках или работают в магазинах в городах и деревнях. Таким образом, отмечает агентство, рынок под открытым небом в Кабуле де-факто является финансовым центром страны, где каждый день через руки менял проходят суммы, эквивалентные десяткам миллионов долларов.

По оценкам экспертов, нестабильная обстановка в экономической, политической и социальной сферах страны скоро приведет к прекращению роста курса афгани.

Ранее стало известно, что временное правительство Афганистана предложило России поучаствовать в строительстве Трансафганской железной дороги. В проект позвали также Казахстан, Узбекистан и Пакистан. Минпром страны посчитал, что странам нужно создать офис в Кабуле для максимально быстрого решения технических вопросов.

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    Дмитрий Воронин
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