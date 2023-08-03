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17:49, 3 августа 2023Экономика

Талибы попросили у России денег на дорогу до Европы

В Афганистане предложили РФ вместе строить Трансафганскую железную дорогу

Фото: Angelika Warmuth / Globallookpress.com

Временное правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), предложило России поучаствовать в строительстве Трансафганской железной дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра торговли и промышленности страны Нуриддина Азизи.

Принять участие в проекте также предложили Казахстану, Узбекистану и Пакистану. Как заявил Азизи, вложенные в строительство дороги деньги являются инвестицией не только в Афганистан, но и в другие государства. Он предложил приглашенным к строительству странам создать офис в Кабуле для максимально быстрого решения технических вопросов.

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В 2021 году Афганистан, Пакистан и Узбекистан согласовали план строительства Трансафганской железной дороги протяженностью около 600 километров ТермезМазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Путь должен был связать страны Евросоюза, Россию, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Объект планировалось построить за пять лет, потратив на него около пяти миллиардов долларов. Проект приостановили после прихода к власти талибов из-за отсутствия денег.

После прихода к власти в Афганистане талибы заявили о заинтересованности в продолжении строительства инфраструктурных объектов в стране вместе с Узбекистаном. Речь шла в том числе о строительстве железной дороги и линии электропередачи.

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    Мария Черкасова
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