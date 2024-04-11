Десант ВСУ, подготовленный Британией, уничтожили при высадке на Тендровскую косу

ФСБ совместно с Министерством обороны России пресекла высадку диверсионной группы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области. Утверждается, что операция по высадке была спланирована спецслужбами Великобритании.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, российские силовики получили упреждающую информацию о замыслах Сил специальных операций (ССО) ВСУ и их британских кураторов. Благодаря ей удалось уничтожить десант противника и взять в плен гражданина Украины — старшего солдата 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгения Горина.

Деятельность указанного центра ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS), что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт Центр общественных связей ФСБ России

Взятый в плен боец ВСУ рассказал о подготовке британцами диверсии против России

Во время допроса Горин предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии.

Кроме того, он сообщил, что британские спецподразделения участвуют в разработке акций, направленных против безопасности России. Так, они помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил (ВС) РФ.

По словам военнопленного, при штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинские диверсанты не нашли, а расположенная на платформе станция связи была подорвана.

Спецназ ВСУ уже пытался высадиться на Тендровскую косу

28 февраля стало известно о ликвидации российскими войсками элитного отряда 73-го морского центра ССО ВСУ на Тендровской косе. Диверсанты пытались проникнуть на подконтрольную России территорию на лодках. Их обнаружили еще на подходе и при приближении к берегу встретили огнем из пулеметов и минометов.

Тогда целью отряда в российском Минобороны назвали высадку на неподконтрольный Киеву левый берег Днепра. В частности, у бойцов ВСУ нашли большой флаг Украины, и это позволило предположить, что одной из целей десанта была видеосъемка украинских военных на российской территории.

Одного из спецназовцев удалось взять в плен. Он заявил, что его отряд отправили на убой, пожертвовав элитным отрядом ради медийного эффекта.