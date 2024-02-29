В Херсонской области разгромили отряд элитного морского спецназа ВСУ. Диверсанты пытались высадиться на Тендровскую косу

ВС РФ уничтожили морских диверсантов ВСУ на Тендровской косе Херсонской области

На Тендровской косе в Херсонской области ликвидирована группа элитных украинских диверсантов. Об этом сообщил Telegram-канал «Канал специального назначения».

Выяснилось, что уничтоженными бойцами оказались сотрудники 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противника встретил российский спецназ в момент попытки десанта. В ходе боя противник бросил оставшуюся на плаву лодку, оружие и тела погибших сослуживцев.

Доподлинно подтверждена ликвидация шести бойцов элитного спецназа ВСУ. Всего же противник мог потерять до 15 бойцов. Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что еще две лодки украинского десанта затонули.

В свою очередь, Telegram-канал Mash утверждает, что диверсанты пытались проникнуть на подконтрольную России территорию на пяти лодках. Их обнаружили еще на подходе, и при приближении к берегу встретили огнем из пулеметов и минометов. Одна лодка сумела уйти, потери ВСУ составили минимум 20 бойцов, а один боец получил ранение и попал в плен. В качестве трофеев российские бойцы получили несколько американских винтовок AR-15 и пулеметов M249, немецкие гранатометы HK M320, бельгийскую штурмовую винтовку SCAR, а также снайперскую винтовку СВД в современном обвесе.

Высадку десанта объяснили приказом «снять красивые видео»

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко предположил, что появление украинских диверсантов на Тендровской косе стало «тем самым "сюрпризом" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия его страны готовит новое контрнаступление, одной из целью которого будет выход к Черному морю. Он не стал вдаваться в подробности, однако пообещал «сюрпризы», которые удивят армию России.

Глава региона Владимир Сальдо объяснил, что в Киеве понимают бесперспективность попыток закрепиться на левом берегу Днепра, но продолжают это делать, чтобы получить финансирования из-за рубежа. По его словам, за жертвы среди ВСУ должен отвечать лично президент Украины Владимир Зеленский, «который по указке откуда-то извне абсолютно не считается с жизнями людей».

Предположительно, одной из поставленных перед украинскими спецназовцами задач была видеосъемка с позированием на российской территории. На это указывает наличие у них большого флага Украины, не являющегося предметом вооружения или экипировки.

В украинском сегменте соцсетей сперва появились сообщения, анонсирующие «интересные новости с Херсонского направления», якобы украинским военным «удалось удивить россиян». Однако позднее начали возникать предположения, что диверсантам приказали «снять красивые видео, чтобы командиры в штабах получили за это наградные пистолеты».