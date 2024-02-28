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23:13, 28 февраля 2024Россия

В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов

Украинских диверсантов уничтожили на Тендровской косе в Херсонской области

Группу украинских диверсантов уничтожили на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Сколько именно диверсантов пытались высадиться, не уточняется.

«Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — сказал Василенко.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что армия его страны готовит новое контрнаступление, одной из целью которого будет выход к Черному морю. Он не стал вдаваться в подробности, однако пообещал «сюрпризы», которые удивят армию России.

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      Марина Совина
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