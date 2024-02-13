ФСБ изъяла пять бомб у пойманного в Ленобласти украинского диверсанта

ФСБ: у готовившего диверсию в Ленобласти изъято пять бомб

Начало событий в новости Задержанный ФСБ украинец рассказал о подготовке диверсии в Ленобласти

Сотрудники ФСБ изъяли пять бомб у диверсанта, задержанного в Ленинградской области. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина заявил, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции по заданию Службы безопасности Украины. Он получил через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами.

Диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение предприятия, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы. Он был задержан с поличным на месте планируемой диверсии.

Он дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

