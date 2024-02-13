ФСБ задержала иностранца за подготовку диверсии на трубопроводе в Ленобласти

В Ленобласти ФСБ задержала иностранца, готовившего диверсию на трубопроводе

В Ленинградской области ФСБ задержала иностранца, готовившего диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный оказался украинцем по национальности. У него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

Возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ. Отмечается, что диверсионно-террористический акт планировался украинскими спецслужбами.

Ранее стало известно, что в Республике Тыва сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали ставленника украинского вора в законе Руслана Гегечкори.