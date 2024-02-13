ФСБ предотвратила диверсию на газораспределительной станции в Ленобласти

В Ленобласти ФСБ предотвратила диверсию на газораспределительной станции

В Ленинградской области ФСБ предотвратила диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.

В ФСБ рассказали, что диверсионно-террористический акт планировался украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Предполагаемый исполнитель задержан. Им оказался украинец, у которого изъяли пять самодельных взрывных устройств.