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11:56, 13 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила диверсию на газораспределительной станции в Ленобласти

В Ленобласти ФСБ предотвратила диверсию на газораспределительной станции

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Ленинградской области ФСБ предотвратила диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.

В ФСБ рассказали, что диверсионно-террористический акт планировался украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Предполагаемый исполнитель задержан. Им оказался украинец, у которого изъяли пять самодельных взрывных устройств.

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