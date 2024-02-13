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10:14, 13 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала в российском регионе ставленника украинского вора в законе

ФСБ задержала в Тыве ставленника украинского вора в законе Руслана Гегечкори

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Республике Тыва сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали ставленника украинского вора в законе Руслана Гегечкори. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, криминальный авторитет Артыш Дажываа возглавлял структурные подразделения экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) на территории республики. Лидером организованного преступного сообщества (ОПС) «Кара Шериг» он стал в 2020 году при помощи гражданина Украины Гегечкори.

Следствие считает, что Дажываа с подельниками Чолдугбаем Монгушом и Алдынхерелом Кыргысом пропагандировали среди местных жителей и осужденных криминальную идеологию и ненависть к правоохранительным органам, а несогласных избивали. Также они снабжали наркотиками своих сторонников в местах лишения свободы. Криминальные доходы члены ОПС получали путем вымогательства у местных коммерсантов и прибыли с междугородних пассажирских перевозок, бизнес которого контролировали подручные Дажываа.

Силовики задержали девять участников «Кара Шериг». Суд выдал санкцию на их арест.

Всего возбуждены уголовные дела в отношении 52 членов ОПС, из них 46 человек находятся под стражей. Гегечкори заочно арестован и объявлен в розыск. В суд направлены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, еще 20 фигурантов знакомятся с материалами уголовных дел.

15 ноября 2023 года МВД Грузии огласило результаты крупной спецоперации против представителей воровского мира. Силовики задержали 18 представителей преступного мира, связанных с Гегечкори, Тенгизом Хоперией, Джейраном Кинцурашвили, Ревазом Морчиладзе и Пааты Бакрадзе, находящими за пределами страны.

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      Любовь Ширижик
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