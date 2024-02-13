ФСБ пресекла деятельность ячейки АУЕ из 52 участников

СК: в Тыве пресечена деятельность 52 членов ячейки АУЕ

Начало событий в новости ФСБ задержала в российском регионе ставленника украинского вора в законе

В Республике Тыва сотрудники ФСБ провели крупную спецоперацию против местной ячейки экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Задержаны девять членов организованного преступного сообщества (ОПС) «Кара Шериг», возглавляемого криминальным авторитетом Артышем Дажываа. Он, по данным следствия, с сообщниками пропагандировали среди местных жителей и осужденных криминальную идеологию и прививали ненависть к правоохранительным органам. Также они вербовали новых сторонников АУЕ. Члены ОПС установили контроль над коммерсантами, занимающимися междугородними пассажирскими перевозками, а также вымогали деньги с местных бизнесменов.

К уголовной ответственности привлечены 52 человека, связанных с АУЕ. В суд направлены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, еще 20 фигурантов знакомятся с материалами уголовных дел.

В СК отметили, что Дажываа является ставленником украинского вора в законе Руслана Гегечкори. Он заочно арестован и объявлен в розыск.