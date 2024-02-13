Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 13 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла деятельность ячейки АУЕ из 52 участников

СК: в Тыве пресечена деятельность 52 членов ячейки АУЕ
Начало событий в новости ФСБ задержала в российском регионе ставленника украинского вора в законе

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Республике Тыва сотрудники ФСБ провели крупную спецоперацию против местной ячейки экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Задержаны девять членов организованного преступного сообщества (ОПС) «Кара Шериг», возглавляемого криминальным авторитетом Артышем Дажываа. Он, по данным следствия, с сообщниками пропагандировали среди местных жителей и осужденных криминальную идеологию и прививали ненависть к правоохранительным органам. Также они вербовали новых сторонников АУЕ. Члены ОПС установили контроль над коммерсантами, занимающимися междугородними пассажирскими перевозками, а также вымогали деньги с местных бизнесменов.

К уголовной ответственности привлечены 52 человека, связанных с АУЕ. В суд направлены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, еще 20 фигурантов знакомятся с материалами уголовных дел.

В СК отметили, что Дажываа является ставленником украинского вора в законе Руслана Гегечкори. Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Замом главкома ВСУ стал полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014 году он нарушил приказ, открыв огонь

      Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на ТВ

      В Конгрессе США проигнорируют закон о помощи Украине

      Российский футболист рассказал о выступлении в экзотическом чемпионате

      Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

      Уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая дочери из-за клички Россия

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россияне стали чаще путешествовать в Африке

      Российскому социологу попросили ужесточить наказание за оправдание терроризма

      Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше