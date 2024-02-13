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10:20, 13 февраля 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ сторонников АУЕ в российском регионе попало на видео

СК показал видео задержания членов ОПС «Кара Шериг» в Туве

Задержание в Туве участников экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как люди в масках забегают в квартиру и надевают наручники на мужчину без футболки. Далее на видео задержанных ведут в отделение.

Ранее стало известно, что силовики задержали девять участников организованного преступного сообщества (ОПС) «Кара Шериг», а также его лидера Артыш Дажываа. Они пропагандировали среди местных жителей и осужденных криминальную идеологию и ненависть к правоохранительным органам, а несогласных избивали.

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      Варвара Митина
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