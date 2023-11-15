В Грузии раскрыли результаты спецоперации против воров в законе

В Грузии полиция задержала 18 членов воровского мира

В Грузии полиция и прокуратура провели крупную спецоперацию против представителей воровского мира, по итогам которой задержаны 18 человек. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Оперативные мероприятия прошли в Тбилиси, Аджарии, Гуриа, Самегрело и Шида Картли. Среди задержанных пятеро подозреваются в поддержке воров в законе, шестеро — в участии в воровской деятельности, семерых взяли за обращения к преступным авторитетам.

По данным МВД, они связывались с ворами в законе Русланом Гегечкори, Тенгизом Хоперией, Джейраном Кинцурашвили, Ревазом Морчиладзе и Пааты Бакрадзе, находящими за пределами Грузии, для урегулирования финансовых споров между гражданами с целью получения личной выгоды. По их поручению представители местной криминальной среды устраивали воровские разборки, по итогам которых одну из спорящих сторон обязывали выплатить деньги оппоненту. В случае отказа выполнять указания воров в законе участника разборок наказывали физически.

Возбуждено уголовное дело.