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12:08, 13 февраля 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ украинец рассказал о подготовке диверсии в Ленобласти

ФСБ: готовивший диверсию в Ленобласти признался, что выполнял задание СБУ
Начало событий в новости ФСБ задержала иностранца за подготовку диверсии на трубопроводе в Ленобласти

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Украинский диверсант, задержанный сотрудниками ФСБ в Ленинградской области, дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Мужчина заявил, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Он собирался вывести из строя трубопровод. Ему сообщили через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами.

Диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение предприятия, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы. Он был задержан с поличным на месте планируемой диверсии.

У него изъято пять бомб. Против него возбуждено уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

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      Любовь Ширижик
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      Продолжение в новости ФСБ изъяла пять бомб у пойманного в Ленобласти украинского диверсанта
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