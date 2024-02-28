В Херсонской области разгромили отряд элитного спецназа ВСУ

Диверсанты ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области потеряли до 15 бойцов

Раскрыты подробности о ликвидации группы украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Канал специального назначения».

Выяснилось, что уничтоженными бойцами оказались сотрудники 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противника встретил российский спецназ в момент попытки десанта. В ходе боя противник бросил оставшуюся на плаву лодку, оружие и тела погибших сослуживцев.

Доподлинно подтверждена ликвидация шести бойцов элитного спецназа ВСУ. Всего же противник мог потерять до 15 бойцов.

Telegram-канал «Военный осведомитель» уточняет, что еще две лодки украинского десанта затонули.

Ранее 28 февраля пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что группу украинских диверсантов уничтожили на Тендровской косе. «Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — сказал чиновник.