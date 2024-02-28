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01:08, 29 февраля 2024Россия

Объяснена попытка украинских диверсантов высадиться в Херсонской области

Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинские власти понимают бесперспективность попыток закрепиться на левом берегу Днепра, но продолжают это делать, чтобы получить финансирования из-за рубежа. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, за жертвы среди ВСУ должен отвечать лично президент Украины Владимир Зеленский. «Который все это создает, который по указке откуда-то извне абсолютно не считается с жизнями людей», — сказал Сальдо.

Ранее 28 февраля стало известно о попытке украинских диверсантов высадиться на Тендровской косе.

Попытку высадки совершили бойцы 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех катерах. Их передвижение было своевременно замечено российскими бойцами, которые смогли отразить атаку. Известно как минимум о четырех убитых, но в конечном счете число погибших может составить 15.

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      Марина Совина
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