Появились подробности подготовки высадки диверсантов в Херсонской области

«Рыбарь»: перед атакой диверсантов в небе находились беспилотники Bayraktar

В преддверии высадки группы украинских диверсантов на Тендровскую косу в Херсонской области в районе Одессы, Южного и Очакова действовали три беспилотника Bayraktar. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь». Там назвали попытку высадки из ряда вон выходящим событием.

В момент атаки над Черным морем находились два беспилотника, которые осуществляли наведение диверсионной группы.

Их лодки было своевременно обнаружены, после чего российские военные обстреляли плавсредства из пулеметов, минометов и ПТРК. «Рыбарь» пишет об уничтожении как минимум четырех диверсантов.

Как сообщалось ранее, в попытке высадки участвовали бойцы 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным «Канала специального назначения», погибли как минимум шесть диверсантов. Всего могли быть ликвидированы до 15 украинских бойцов.