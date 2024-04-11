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12:08, 11 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла спланированную Великобританией высадку ВСУ в Херсонской области

Десант ВСУ под руководством британцев уничтожили при высадке на Тендровскую косу

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ и МВД пресекли высадку диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе в Херсонской области, которая, как утверждается, была спланирована Великобританией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, в Херсонскую область пыталась высадиться диверсионная группа спецназа ВСУ. Однако ФСБ получила данные об этих планах. В ходе боестолкновения десант ВСУ был ликвидирован, а старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгения Горина взяли в плен.

Выяснилось, что деятельность ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании. Кроме того, взятый в плен боец рассказал, что британцы помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море.

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      Екатерина Кашурникова
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