Взятый в плен боец ВСУ рассказал о подготовке британцами диверсии против России

Задержанный боец ВСУ сообщил об участии британцев в подготовке акций против РФ

Взятый в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Горин рассказал, что британцы помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море, а также в подготовке других акций против РФ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

По словам задержанного старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ, британцы участвовали в разработке диверсии в Черном море с целью захвата технических средств сопровождения полетов российских беспилотников.

В результате спецслужбам удалось пресечь попытку диверсии, все кроме одного украинского военного, взятого в плен, были ликвидированы. «При штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не обнаружено. Расположенная на платформе станция связи была подорвана», — указано в сообщении.

ФСБ и МВД пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области 11 апреля. Утверждается, что она была спланирована Великобританией.

В Херсонскую область пыталась высадиться диверсионная группа спецназа ВСУ, но ФСБ получила данные об этих планах.

