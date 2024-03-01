Пленный боец ССО Украины назвал свой отряд брошенным на убой

Пленный боец ССО Украины заявил, что его отряд отправили на убой

Отряд бойцов 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенный на Тендровскую косу в Херсонской области отправили на убой. Об этом заявил пленный боец отряда, участвовавший в операции, передает ТАСС.

«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на "героический убой" и отписались. И все это только ради медийки», — рассказал он.

В среду, 28 февраля, стало известно об уничтожении Вооруженными силами России элитного отряда ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области. Впоследствии эту информацию подтвердило Министерство обороны России. Целью отряда в оборонном ведомстве назвали высадку на неподконтрольный Киеву левый берег Днепра.

В частности, у бойцов ВСУ нашли большой флаг Украины, что позволяет предполагать, что одной из целей десанта была видеосъемка украинских военных на российской территории.