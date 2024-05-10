Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника в Финляндии

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника в Финляндии

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника советским воинам в Финляндии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили агентству в пресс-службе СК, Бастрыкин запросил в Министерстве иностранных дел России всю информацию по этому происшествию. Действиям причастных к осквернению монумента дадут уголовно-правовую оценку.

Об инциденте стало известно 9 мая — в Хельсинки неизвестные облили памятник советским военным красной краской. Прибывшие правоохранители зафиксировали причиненный памятнику ущерб и начали расследование.

Кроме того, в марте вандалы осквернили два памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Монументы были изрисованы зеленой краской.