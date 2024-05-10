Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 10 мая 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника в Финляндии

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника в Финляндии

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника советским воинам в Финляндии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили агентству в пресс-службе СК, Бастрыкин запросил в Министерстве иностранных дел России всю информацию по этому происшествию. Действиям причастных к осквернению монумента дадут уголовно-правовую оценку.

Об инциденте стало известно 9 мая — в Хельсинки неизвестные облили памятник советским военным красной краской. Прибывшие правоохранители зафиксировали причиненный памятнику ущерб и начали расследование.

Кроме того, в марте вандалы осквернили два памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Монументы были изрисованы зеленой краской.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше нашли могилу актера, ставшего наемником ВСУ. Он снимал убийство российского военного в подбитой БМП

      Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга

      Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника в Финляндии

      Украина 38 раз обстреляла Херсонскую область в День Победы

      Правительство направит миллиарды рублей жителям Курганской области после паводка

      Скороговорка телеведущей про «хардбасс» попала в эфир с парада Победы. Звукорежиссеру канала грозит штраф

      В Аденском заливе напали на судно Великобритании

      В WADA заявили об угрозе здоровью спортсменов на Играх дружбы

      Глава Минсельхоза стал кандидатом на пост вице-премьера

      Объявление о внесении в ГД Мишустина на должность премьера в пять утра объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше