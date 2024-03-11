В столице Литвы осквернили два памятника советским солдатам

На Антакальнисском кладбище Вильнюса осквернили два памятника советским солдатам

Вандалы осквернили два памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Об этом со ссылкой на полицию столицы Литвы сообщает портал Delfi.lt.

«10 марта в 19:00 в Вильнюсе, на улице Карю Капу, на Антакальнисском кладбище, было замечено, что памятники советским военным обрисованы зеленой краской. Всего было испачкано два памятника», — говорится в публикации со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что последствия акта вандализма уже устранены, памятники от действий преступников не пострадали.

Ранее в Сейме Литвы приняли к рассмотрению поправки об упрощении сноса советских воинских захоронений. В предложенном проекте предлагается разрешить закрывать мемориальные объекты, даже если они обладают культурной ценностью.