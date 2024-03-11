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14:15, 11 марта 2024Бывший СССР

В столице Литвы осквернили два памятника советским солдатам

На Антакальнисском кладбище Вильнюса осквернили два памятника советским солдатам

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Вандалы осквернили два памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Об этом со ссылкой на полицию столицы Литвы сообщает портал Delfi.lt.

«10 марта в 19:00 в Вильнюсе, на улице Карю Капу, на Антакальнисском кладбище, было замечено, что памятники советским военным обрисованы зеленой краской. Всего было испачкано два памятника», — говорится в публикации со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что последствия акта вандализма уже устранены, памятники от действий преступников не пострадали.

Ранее в Сейме Литвы приняли к рассмотрению поправки об упрощении сноса советских воинских захоронений. В предложенном проекте предлагается разрешить закрывать мемориальные объекты, даже если они обладают культурной ценностью.

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      Глеб Палехов
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