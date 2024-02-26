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11:27, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Сейме Литвы захотели упростить снос советских воинских захоронений

ERR: Сейм Литвы рассмотрит поправки, упрощающие снос советских воинских кладбищ

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Сейм Литвы рассмотрит предложенные городскими властями Шауляйя поправки, упрощающие снос советских воинских захоронений и кладбищ даже в случае, если они представляют культурную ценность. Об этом сообщает портал ERR.ee.

«[В предложенном] проекте положение, запрещающее переносить могилы и кладбища, включенные в Реестр культурных ценностей, предлагается дополнить пунктом о том, что защита не будет действовать, если могилы и кладбища признаны объектами, пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии», — отмечается в публикации.

По замыслу депутатов, решать, являются ли кладбища символами пропаганды тоталитарных идеологий, будет межведомственная комиссия при Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

16 февраля в парламенте республики также призвали активнее сносить советские памятники. Тогда Сейм единогласно проголосовал за резолюцию об углублении декоммунизации городов и муниципалитетов Литвы.

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      Глеб Палехов
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