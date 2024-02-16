В парламенте Литвы призвали активнее сносить советские памятники

Сейм Литвы принял декларацию о декоммунизации городов и муниципалитетов

Глава правящей фракции Сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене представила парламенту резолюцию о продолжении декоммунизации республики, в которой власти городов призывают активнее сносить советские памятники. Законодательная палата проголосовала за документ единогласно, передает портал Delfi.lt.

«В Литве все еще существуют знаки, пропагандирующие тоталитарные режимы, которые в корне противоречат ценностным принципам Декларации [о независимости Литвы 1949 года], поэтому "декоммунизация в муниципалитетах должна происходить быстрее, и это требует больших усилий со стороны муниципалитетов"», — отмечается в публикации со ссылкой на текст резолюции.

В документе также подчеркивается необходимость сохранять память о литовских партизанах, которые боролись с СССР во времена Второй мировой войны и сотрудничали с нацистами.

В конце января в Литве неизвестный облил красной краской памятник партизану Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Старейшина города Меркине Гинтаутас Тебера отметил, что памятник лидеру антисоветского сопротивления «Лесные братья» облили краской не впервые.