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15:24, 16 февраля 2024Бывший СССР

В парламенте Литвы призвали активнее сносить советские памятники

Сейм Литвы принял декларацию о декоммунизации городов и муниципалитетов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава правящей фракции Сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене представила парламенту резолюцию о продолжении декоммунизации республики, в которой власти городов призывают активнее сносить советские памятники. Законодательная палата проголосовала за документ единогласно, передает портал Delfi.lt.

«В Литве все еще существуют знаки, пропагандирующие тоталитарные режимы, которые в корне противоречат ценностным принципам Декларации [о независимости Литвы 1949 года], поэтому "декоммунизация в муниципалитетах должна происходить быстрее, и это требует больших усилий со стороны муниципалитетов"», — отмечается в публикации со ссылкой на текст резолюции.

В документе также подчеркивается необходимость сохранять память о литовских партизанах, которые боролись с СССР во времена Второй мировой войны и сотрудничали с нацистами.

В конце января в Литве неизвестный облил красной краской памятник партизану Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Старейшина города Меркине Гинтаутас Тебера отметил, что памятник лидеру антисоветского сопротивления «Лесные братья» облили краской не впервые.

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      Глеб Палехов
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