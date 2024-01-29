В Литве облили красной краской памятник партизану «лесных братьев»

В Литве облили краской памятник антисоветчику Раманаускасу-Ванагасу

Неизвестный облил красной краской памятник партизану-антисоветчику и одному из лидеров «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Литве. Об этом сообщает радиостанция LRT.

Информацию подтвердил старейшина города Меркине Гинтаутас Тебера. «Его облили красной краской, это произошло между 4-5 часами утра», — сказал он.

По его словам, инцидент зафиксировали видеокамеры. Тебера отметил, что памятник Раманаускасу-Ванагасу облили краской не впервые. В прошлом году, накануне 9 мая, его окрасили в белый.

Ранее в Эстонии отказались от демонтажа советского памятника Воину-освободителю. Премьер-министр республики Кая Каллас сообщила, что власти не хотят создавать повод для новых гражданских беспорядков.