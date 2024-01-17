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15:34, 17 января 2024Бывший СССР

В Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата

Премьер Эстонии Каллас: правительство не планирует демонтаж Бронзового солдата

Фото: Илья Матусихис / РИА Новости

Правительство Эстонии не планирует демонтаж советского памятника Воину-освободителю. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас, передает РИА Новости.

«У нас сейчас нет плана по переносу "Бронзового солдата"», — сказала глава правительства. По ее словам, власти отказались от демонтажа, чтобы не давать повода к новым гражданским беспорядкам.

«Жители страны, для которых русский язык является родным, которые живут здесь, в Эстонии, тоже являются частью нашей общины, частью нашего общества. Хорошо, если мы сможем избежать напряженности», — заключила премьер.

Ранее парламент Эстонии не поддержал инициативу оппозиционной консервативной народной партии (EKRE) о сносе памятника Воину-освободителю и других памятников, установленных при советской власти.

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