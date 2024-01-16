В Эстонии отклонили инициативу по сносу советских памятников

ERR: парламент Эстонии не поддержал инициативу по сносу советских памятников

Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. «Ленты.ру») не поддержал инициативу оппозиционной консервативной народной партии (EKRE) о сносе памятника «Воину-освободителю» и других памятников, установленных при советской власти. Об этом сообщает ERR.

Законопроект предусматривал, что в случае принятия парламент обратится с соответствующим предложением к правительству. Однако документ не смог набрать достаточного количества голосов, и его отклонили в первом чтении. Инициативу EKRE поддержали 14 депутатов, еще 54 были против и 21 парламентарий воздержался.

В пояснительной записке законопроекта утверждалось, что перенос памятника из Таллина на Военное кладбище ничего не изменил, а противники независимости Эстонии продолжают «праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии».

Ранее стало известно, что правительство Эстонии намерено перестать финансировать образовательные программы для нацменьшинств на русском языке и ввести единую систему эстоноязычной школы.