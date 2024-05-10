Скороговорка телеведущей про «хардбасс» попала в эфир с парада Победы. Звукорежиссеру канала грозит штраф

Звукорежиссера «Москвы 24» могут наказать за накладку в эфире с парада Победы

В прямом эфире телеканала «Москва 24» произошла накладка. Во время трансляции парада Победы на Красной площади в столице звукорежиссер не вовремя включил микрофон и теперь ему грозит штраф, рассказал руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Уточняется, что телеведущая во время ожидания «включения» разминала речевой аппарат скороговоркой про «хардбасс» и «спортивки "Адидас"». О том, что она уже в эфире, девушка не знала. В это время телеканал показывал кадры с проезжавшими колоннами военной техники, которая была продемонстрирована на параде.

Поскольку шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка … А ее [девушку] за что наказывать, она разминалась перед включением Игорь Шестаков руководитель АО «Москва Медиа»

В комментарии «Подъему» Шестаков уточнил, что звукорежиссера, несшего ответственность за вывод звука с микрофона в эфир, «поругали, конечно». При этом он отметил, что параллельно шло несколько включений, поэтому в ошибках нет ничего критичного.

Номер певицы Королевой вырезали из ТВ-эфира

Номер эстрадной певицы Наташи Королевой убрали из телевизионного эфира концерта в честь Дня Победы.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По данным «Московского комсомольца», Королева выступила в Кремле с песней «Только ты не умирай», написанной российским композитором и поэтом Игорем Николаевым в 90-х. Знаменитость выступала под 33-м номером после певца Григория Лепса.

Издание отметило, что композицию вырезали из телевизионной версии программы. Что стало этому причиной, неизвестно. Сама артистка пока не комментировала ситуацию. Уточняется, что на сцене певица появилась с Георгиевской лентой на груди.

В феврале Королева объявила о возвращении в Россию из США. Певица посещала Флориду в связи с днем рождения матери, которая переехала в США в 1990-х годах.

Хакеры взломали украинские и латвийские телеканалы для трансляции парада Победы

9 мая хакеры взломали украинские и латвийские телеканалы, в это время их эфиры прервались на показ парада Победы на Красной площади в Москве. Вмешательство в спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» происходило трижды. Чтобы прервать трансляцию, им пришлось выключать сигнал на спутнике.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По словам председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николая Чернотицкого, хакерской атаке также подвергся Общественный вещатель. Киберпреступники глушили сигнал и пытались подменить контент, добавил он.

Уточняется, что украинские провайдеры переходили на IPTV — еще один способ получения сигнала.