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07:47, 10 мая 2024Россия

Звукорежиссера «Москвы 24» могут оштрафовать за накладку во время эфира с парада

Звукорежиссеру «Москвы 24» грозит штраф за накладку в эфире с парада Победы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков рассказал, что звукорежиссеру телеканала «Москва 24» может грозить штраф за накладку в прямом эфире, которая произошла во время трансляции парада Победы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что телеведущая во время ожидания включения в эфир разминала речевой аппарат скороговоркой про «спортивки "Адидиас"», а ее микрофон оказался включен. В это время телеканал показывал кадры с проезжавшими колоннами военной техники, которая была продемонстрирована на параде.

«Поскольку шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка … А ее (девушку, — прим. «Ленты.ру») за что наказывать, она разминалась перед включением», — заявил Шестаков, отметив, что штраф может получить звукорежиссер, который отвечал за вывод звука с микрофона в эфир.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз, посетивший парад Победы в Москве, поделился своими впечатлениями от мероприятия. По его мнению, западные страны потратили миллиарды в попытке убедить россиян стать «кем-то другим».

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      Марина Совина
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