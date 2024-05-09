Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:46, 9 мая 2024Интернет и СМИ

Ирландский журналист поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Ирландский журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российскую нацию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Журналист из Ирландии Чей Боуз посетил парад Победы в Москве. Видеоролик с военной техникой на Красной площади он опубликовал в социальной сети X.

Чоуз поделился впечатлениями от парада Победы и назвал свой день в Москве замечательным. По его мнению, западные страны потратили миллиарды в попытке убедить россиян стать «кем-то другим».

«Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию», — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил парад Победы в Москве. По его мнению, никто не умеет организовывать так, как Россия. «Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник ВСУ оценил способность России занять весь Донбасс

      Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

      Байден ответил на приглашение Трампа провести с ним дебаты

      Американские военные получат дроны для доставки припасов

      Зеленский назвал условие для остановки российского наступления

      «Байер» вышлел в финал Лиги Европы

      Лукашенко рассказали о нехватке белорусов в зоне СВО

      Российская полиция заблокировала в Сирии колонну «международной коалиции»

      «Аталанта» с Миранчуком вышла в финал Лиги Европы

      Ирландский журналист поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше