Ирландский журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российскую нацию

Журналист из Ирландии Чей Боуз посетил парад Победы в Москве. Видеоролик с военной техникой на Красной площади он опубликовал в социальной сети X.

Чоуз поделился впечатлениями от парада Победы и назвал свой день в Москве замечательным. По его мнению, западные страны потратили миллиарды в попытке убедить россиян стать «кем-то другим».

«Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию», — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил парад Победы в Москве. По его мнению, никто не умеет организовывать так, как Россия. «Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — подчеркнул он.